В деле о мошенничестве на 1 млн манатов с упоминанием сына депутата Эльмиры Ахундовой допрошен потерпевший

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Эльнура Ибрагимова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова показания дал потерпевший Сабир Агаев.

Он заявил, что познакомился с Э.Ибрагимовым в 2008 году через одноклассника Кямиля.

Потерпевший отметил, что за картриджный бизнес передал Э.Ибрагимову в целом 115 тыс. манатов, из которых 15 тыс. получил обратно: "В следствии не записаны сказанные мной слова. Эльнур говорил, что в этом деле он также работает с Кямилем и Габибом и Габиб помогал ему перенести товар через таможню. В последние дни Эльнур сказал мне, что в проведении товара через таможню возникли проблемы и для этого требуются дополнительные деньги. Я сказал Эльнуру, что хочу встретиться и поговорить с этими людьми. Он не согласился".

Отвечая на вопросы, С.Агаев следующим образом объяснил партнерство сына депутата Эльмиры Ахундовой Габиба Ахундова с Э.Ибрагимовым: "Я слышал о решении Габибом вопросов на таможне. Как мне известно, у него было партнерство с Габибом и другими. Поэтому, когда я сказал Эльнуру о желании встретиться с его партнерами, он не согласился. Потому, что он проворачивал дела и сними".

Согласно обвинительному акту, Э.Ибрагимов совершил мошенничество на общую сумму около 1 млн манатов, обещав Эльвину Велиеву, Фарману Мамедову, Сахибу Агаеву, Зауру Сафарову, Шахину Магеррамову и другим организовать бизнес.

Кроме того, по уголовному делу проходит потерпевшим сын депутата Эльмиры Ахундовой Габиб Ахундов. Отмечается, что Э.Ибрагимов мошенническим путем присвоил 100 тыс. манатов Г.Ахундова.

По информации СМИ, сын депутата Г.Ахундов и Э.Ибрагимов были друзьями.

После возбуждения уголовного дела Э.Ибрагимов сбежал из страны, позднее был арестован в России.

Несколько потерпевших по делу отмечают, что передавали деньги не Э.Ибрагимову, а Г.Ахундову.