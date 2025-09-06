В Дашкесане в ходе конфликта два человека получили ножевые ранения, есть задержанные

В Дашкесане произошла поножовщина, в ходе которой пострадали два человека.

Как сообщает западное бюро Report, во время конфликта ножевые ранения получили жители Дашкесанского района А. Исмаилов (1992 г.р.) и Дж. Алекперов (2010 г.р.).

Пострадавшие госпитализированы в одну из больниц города Гянджа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны подозреваемые Эльгюн Мамедов (2005 г.р.) и Замин Рзазаде (2007 г.р.).

По факту ведется расследование.