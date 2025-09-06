Daşkəsəndə mübahisə zəminində 2 nəfər bıçaqlanıb, saxlanılanlar var

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Hadisə
    • 06 sentyabr, 2025
    • 09:57
    Daşkəsəndə mübahisə zəminində 2 nəfər bıçaq xəsarəti alıb, saxlanılanlar var.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Daşkəsən rayon sakinləri, 1992-ci il təvəllüdlü Asəf İsmayılov və 2010-cu il təvəllüdlü C.Ələkbərov mübahisə zəminində bıçaq xəsarətləri alıblar.

    Zərərçəkənlər Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib.

    Daşkəsən rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən, 2005-ci il təvəllüdlü Elgün Məmmədov və 2007-ci il təvəllüdlü Zamin Rzazadə saxlanılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

