В Дашкесане столкнулись легковой автомобиль и грузовик

16 июня, 2018 16:24

Дашкесан. 16 июня. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе произошло ДТП. Как сообщает западное бюро Report, авария произошла в селе Баян. Легковой автомобиль марки "ВАЗ-2106" столкнулся со встречным грузовиком марки "Shagman". В результате ДТП находившиеся в "ВАЗ-2106" жители Шемкирского села Сейфели Мамишов Нуреддин Матлаб оглу 1994 г.р. и Эйнулла Магомедали оглу Гусейнов 1979 г.р. получили травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи их выписали. Отмечается, что в результате ДТП легковой автомобиль серьезно деформировался. По факту ведется расследование.