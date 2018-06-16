В Дашкесане столкнулись легковой автомобиль и грузовик

Дашкесан. 16 июня. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе произошло ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, авария произошла в селе Баян.
Легковой автомобиль марки "ВАЗ-2106" столкнулся со встречным грузовиком марки "Shagman".
В результате ДТП находившиеся в "ВАЗ-2106" жители Шемкирского села Сейфели Мамишов Нуреддин Матлаб оглу 1994 г.р. и Эйнулла Магомедали оглу Гусейнов 1979 г.р. получили травмы различной степени тяжести.
После оказания медицинской помощи их выписали.
Отмечается, что в результате ДТП легковой автомобиль серьезно деформировался.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook