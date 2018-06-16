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    В Дашкесане столкнулись легковой автомобиль и грузовик

    Дашкесан. 16 июня. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе произошло ДТП. 

    Как сообщает западное бюро Report, авария произошла в селе Баян. 

    Легковой автомобиль марки "ВАЗ-2106" столкнулся со встречным грузовиком марки "Shagman".

    В результате ДТП находившиеся в "ВАЗ-2106" жители Шемкирского села Сейфели Мамишов Нуреддин Матлаб оглу 1994 г.р. и Эйнулла Магомедали оглу Гусейнов 1979 г.р. получили травмы различной степени тяжести. 

    После оказания медицинской помощи их выписали. 

    Отмечается, что в результате ДТП легковой автомобиль серьезно деформировался. 

    По факту ведется расследование. 

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