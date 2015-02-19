В Дашкесане ранен сосед, пришедший на помощь спорящим сожителям

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Дашкесане произошла поножовщина.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), находясь в квартире гражданской супруги Наили Джафаровой, местный житель Афган Абдуллаев поспорил с женщиной. Услышавший крики спорящих сосед Зияд Алыев попытался успокоить возлюбленных. В результате А.Абдуллаев нанес З.Алыеву ножевое ранение.

В ходе оперативных мероприятий сотрудников Дашкесанского районного отделения полиции А.Абдуллаев был задержан.

Расследование по факту продолжается.