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    В Дашкесане произошла поножовщина

    По факту ведется расследование

    Дашкесан. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе произошла поножовщина.

    Как сообщили северному бюро Report из Гянджинской больницы скорой неотложной медицинской помощи, житель села Габагтепе Арастун Рааддин оглу Зейналов был доставлен в больницу с тяжелым ножевым ранением.

    Хотя раненый был прооперирован, его состояние остается тяжелым.

    Пока неизвестно, кем был ранен пострадавший, находившийся в нетрезвом состоянии.

    По факту ведется расследование.

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