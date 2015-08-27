​В Дашкесане произошла драка между соседями: один человек ранен

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе произошла драка. Как сообщили Report из Дашкесанского районного отделения полиции, в результате инцидента один человек получил тяжелую травму.

По информации, спор возник из-за воды. При поливке посевного участка между районным жителем Акпером Байрамовым и его соседом произошла драка, в результате чего сосед ударил его лопатой по голове. Получивший тяжелую травму в голову А.Байрамов был помещен в травматологическое отделение Гянджинской городской службы скорой медицинской помощи. В настоящее время его состояние расценивается как нормальное.

Факт расследуется Дашкесанским районным отделением полиции.