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    ​В Дашкесане произошла драка между соседями: один человек ранен

    Акпер Байрамов получил тяжелую травму

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе произошла драка. Как сообщили Report из Дашкесанского районного отделения полиции, в результате инцидента один человек получил тяжелую травму. 

    По информации, спор возник из-за воды. При поливке посевного участка между районным жителем Акпером Байрамовым и его соседом произошла драка, в результате чего сосед ударил его лопатой по голове. Получивший тяжелую травму в голову А.Байрамов был помещен в травматологическое отделение Гянджинской городской службы скорой медицинской помощи. В настоящее время его состояние расценивается как нормальное.

    Факт расследуется Дашкесанским районным отделением полиции. 

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