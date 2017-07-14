В Дашкесане мужчина нанес ножевое ранение бывшей жене

Дашкесан. 14 июля. REPORT.AZ/ В Дашкесане задержан бывший муж 22-летней женщины по подозрению в нанесении ей ножевого ранения.

Как сообщили Report в отделении полиции Дашкесанского района, инцидент произошел ночью в селе Ахмедли.

Жительница района Гюнелл Гасан гызы Аббасова 1995 г.р. пришла в гости к бывшему свекру. Там, по пока неизвестным причинам, она поспорила с проживающим в городе Гяндже бывшим мужем Эльханом Рауф оглу Алиевым 1992 г.р. и была ранена ножом в область живота. Сообщается, что состояние доставленной в больницу родными женщины стабильное. Задержанный полицией бывший муж заявил, что не совершал преступления, женщина нанесла себе ранение сама.

Э.Алиев также заявил местному бюро Report, что ножевое ранение женщина нанесла себе сама: "Я недавно развелся с этой женщиной. Вчера она пришла к нам, узнав, что я приехал из Гянджи в село. Возник спор, она взяла кухонный нож и ранила себя. Она клевещет, что я ее ударил".

В районном отделении полиции сообщили, что хоть женщина в предварительных показаниях заявила, что ее ранил бывший муж, точные причины происшествия будут известны после расследования.