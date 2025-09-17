В Дашкесане изъято свыше 12 кг наркотиков
Происшествия
- 17 сентября, 2025
- 12:48
В Дашкесанском районе полицейские задержали в местности с трудным рельефом мужчину, у которого изъято более 12 кг наркотиков.
Как сообщили Report в МВД, в ходе операции сотрудники районного отдела полиции задержали 31-летнего Замина Мамедова. При нем обнаружено 12 кг 150 г марихуаны, обогащенной психотропными веществами.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина намеревался сбыть наркотические вещества.
В отношении Мамедова возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.
