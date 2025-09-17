Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Дашкесане изъято свыше 12 кг наркотиков

    Происшествия
    • 17 сентября, 2025
    • 12:48
    В Дашкесане изъято свыше 12 кг наркотиков

    В Дашкесанском районе полицейские задержали в местности с трудным рельефом мужчину, у которого изъято более 12 кг наркотиков.

    Как сообщили Report в МВД, в ходе операции сотрудники районного отдела полиции задержали 31-летнего Замина Мамедова. При нем обнаружено 12 кг 150 г марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

    В ходе расследования выяснилось, что мужчина намеревался сбыть наркотические вещества.

    В отношении Мамедова возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. 

    Дашкесан наркотики полиция
    Daşkəsəndə polis çətin relyef şəraitində əməliyyat keçirib, 12 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

