В Дашкесане изъято свыше 12 кг наркотиков

В Дашкесанском районе полицейские задержали в местности с трудным рельефом мужчину, у которого изъято более 12 кг наркотиков.

Как сообщили Report в МВД, в ходе операции сотрудники районного отдела полиции задержали 31-летнего Замина Мамедова. При нем обнаружено 12 кг 150 г марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина намеревался сбыть наркотические вещества.

В отношении Мамедова возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.