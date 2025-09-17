İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Daşkəsəndə polis çətin relyef şəraitində əməliyyat keçirib, 12 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    • 17 sentyabr, 2025
    • 12:10
    Daşkəsəndə polis çətin relyef şəraitində əməliyyat keçirib, 12 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Daşkəsəndə polis çətin relyef şəraitində əməliyyat keçirib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Daşkəsən Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının bu istiqamətdə çətin relyef şəraitində həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 31 yaşlı Zamin Məmmədov saxlanılıb. Onun üzərindən ümumi çəkisi 12 kiloqram 150 qram tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilən narkotik vasitə marixuana aşkarlanıb.

    Araşdırma zamanı onun narkotik vasitələri maddi qazanc müqabilində əldə etdiyi müəyyən olunub.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, Z.Məmmədov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. 

    В Дашкесане изъято свыше 12 кг наркотиков

