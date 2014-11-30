​В Дагестане задержан азербайджанец за контрабанду осетрины

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ На международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) Тагиркент-Казмаляр задержан мужчина, который попытался вывезти из России в Азербайджан около 20 килограммов рыбы осетровой породы/

Как передает Report, об этом сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе Дагестанской таможни.

По данным ведомства, рыбу в замороженном виде обнаружили должностные лица отдела специальных таможенных процедур поста, сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды совместно с кинологической службой.

«Товар обнаружили в ходе проведения таможенного контроля автомобиля «ВАЗ-212140», следовавшего из Российской Федерации в Азербайджан. Рыба в замороженном виде была обнаружена в багажнике машины. Общий вес – около 20 кг. Предположительно это рыба осетровой породы» – рассказали в таможне.

Незаконно перевозимая рыба изъята и направлена на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.