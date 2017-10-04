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    В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве титулованного кикбоксера-азербайджанца

    На данный момент подозреваемый Элданиз Багиров водворен в изолятор временного содержания

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Оперативники уголовного розыска задержали в Челябинске уроженца Азербайджана Элданиза Багирова, подозреваемого в убийстве соотечественника, чемпиона мира по кикбоксингу Рамиля Джаниева, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Как сообщил руководитель следственного отдела по Курчатовскому району СУ СКР области Игорь Митрохин, Э. Багирова, проживавшего в Троицке, задержали накануне, 3 октября. 

    "Сейчас он водворен в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения", - отметил И. Митрохин, добавив, что мотивы убийства пока не разглашаются.

    Напомним, что 8 сентября чемпиона мира по кикбоксингу Р. Джаниева убили выстрелом из ружья возле его дома.

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