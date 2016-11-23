В Чечне предстанет перед судом гражданин Азербайджана

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Прокуратура Чеченской Республики утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении Асгароглу Аяз Махмудали по ч. 2 ст. 322 и ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

Как передает Report, по версии дознания, гражданин Республики Азербайджан Асгароглу, имея решение уполномоченных органов о запрете въезда в Россию, умышленно сменил анкетные данные в документах, удостоверяющих его личность, с целью последующего пересечения Государственной границы Российской Федерации.

Таким образом, Асгароглу, заведомо зная, что въезд на территорию Российской Федерации ему запрещен, незаконно пересек Государственную границу РФ и прибыл в г. Грозный.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Заводской районный суд г. Грозного.