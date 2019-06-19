В частном хозяйстве в Кюрдемире произошел пожар, погибли 6 поголовий скота - ФОТО - ВИДЕО

В Кюрдемире в частном хозяйстве произошел пожар.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент отмечен на территории села Каррар.
На принадлежащем местному жителю Магомеду Гасымову чердаке длиной 30 метров загорелись 5 т зерна, 3 500 стогов сена, а также пали 2 поголовья крупного и 4 поголовья мелкого рогатого скота.
На место происшествия привлечены живая сила и техника Кюрдемирской районной государственной противопожарной части. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие территории.
Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводов.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости