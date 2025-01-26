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В частном доме в Мярдакяне произошел взрыв, есть пострадавший

В частном доме в Мярдакяне произошел взрыв, есть пострадавший В частном доме в Мардакане произошел взрыв, есть пострадавший. В "горячую линию 112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о взрыве в частном доме в поселке Мардакан Хазарского района города Баку.
Происшествия
26 января 2025 г. 10:53
В частном доме в Мярдакяне произошел взрыв, есть пострадавший

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве в частном доме в поселке Мярдакян Хазарского района города Баку.

Как сообщили Report в ведомстве, на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв произошел в двухкомнатном подсобном помещении общей площадью 30 м2 на приусадебном участке, принадлежащем физическому лицу.

Взрывной волной были выбиты ворота двора, разбиты стекла двух легковых автомобилей, припаркованных во дворе, повреждено строение. В результате происшествия пострадал один человек.

Силами МЧС на месте происшествия были приняты необходимые меры безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Mərdəkanda yaşayış evində partlayış olub, dağıntı və xəsarət alan var

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