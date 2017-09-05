В центре отдыха в Товузе произошел пожар, туристы эвакуированы

Товуз. 5 сентября. REPORT.AZ/ В центре отдыха в Товузском районе произошел пожар.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в центре семейного отдыха "Нарзан" в селе Шамлы.

На место происшествия привлечены 2 пожарные машины и сотрудники Товузской районной части противопожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям. По предварительной версии, в центре отдыха на площади 200 кв. м сгорели 8 комнат и кафе.

В результате пожара также сгорели 5 больших деревьев. Туристы и работники центра отдыха эвакуированы.

Причины пожара выясняются.