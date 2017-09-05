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    В центре отдыха в Товузе произошел пожар, туристы эвакуированы

    Причины пожара выясняются

    Товуз. 5 сентября. REPORT.AZ/ В центре отдыха в Товузском районе произошел пожар.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в центре семейного отдыха "Нарзан" в селе Шамлы.

    На место происшествия привлечены 2 пожарные машины и сотрудники Товузской районной части противопожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям. По предварительной версии, в центре отдыха на площади 200 кв. м сгорели 8 комнат и кафе.

    В результате пожара также сгорели 5 больших деревьев. Туристы и работники центра отдыха эвакуированы.

    Причины пожара выясняются. 

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