В центре отдыха в Биби-Эйбате вспыхнул пожар
- 08 сентября, 2025
- 10:04
В центре отдыха в поселке Биби-Эйбат вспыхнул пожар.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции на площади 350 м² объекта общей площадью 500 м².
Остальная часть объекта и близлежащие строения были защищены от огня.
Пожар был потушен в короткие сроки.
