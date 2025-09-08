В центре отдыха в Биби-Эйбате вспыхнул пожар

В центре отдыха в поселке Биби-Эйбат вспыхнул пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции на площади 350 м² объекта общей площадью 500 м².

Остальная часть объекта и близлежащие строения были защищены от огня.

Пожар был потушен в короткие сроки.