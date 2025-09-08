İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Bibiheybətdə istirahət mərkəzində yanğın baş verib

    Hadisə
    • 08 sentyabr, 2025
    • 09:41
    Bibiheybətdə istirahət mərkəzində yanğın baş verib

    Bibiheybət qəsəbəsində yerləşən istirahət mərkəzində yanğın baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində istirahət mərkəzinin ərazisində ümumi sahəsi 500 m² olan obyektin yanar konstruksiyaları 350 m² sahədə yanıb.

    Obyektin qalan hissəsi və yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub.

    В центре отдыха в Биби-Эйбате вспыхнул пожар

