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    В Москве напали на сотрудника консульства Азербайджана - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

    Мужчина получил телесные повреждения

    Баку. 16 Апреля. REPORT.AZ/ В московскую полицию поступило сообщение о нападении на сотрудника консульства Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Lifenews, об этом рассказал сам заявитель.

    По его словам, он поймал такси, но во время поездки у него произошёл конфликт. В итоге на улице Конюшковской в центре Москвы мужчине нанесли телесные повреждения.

    — Была вызвана скорая помощь. Пострадавший утверждает, что является сотрудником консульства Азербайджана, — сообщил источник в медицинских кругах.

    ***07:13

    Столичная полиция проверяет сообщение об избиении консула Азербайджана в центре Москвы.

    Как передает Report, об этом РЕН ТВ сообщил источник в экстренных службах города.

    По предварительной версии, инцидент произошел на Конюшковской улице.

    Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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