Нацгвардия Украины отбила "нападение" на посольство Азербайджана - ВИДЕО

Баку. 28 Апреля. REPORT.AZ/ В Киеве на улице Глубочицкой Специальная служба государственной охраны Азербайджанской Республики и 22-я отдельная бригада Национальной гвардии Украины провели совместные тактические учения по обеспечению безопасности диппредставительства Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

Учения проходили в парке имени Гейдара Алиева на территории посольства Азербайджана в Киеве. За их ходом наблюдал временный поверенный в делах Азербайджана в Украине Назим Алиев.

Возле посольства звучали взрывы, а группа агрессивно настроенных молодых людей швыряла в военных "коктейли Молотова" и пытается прорваться к зданию. Бойцам Нацгвардии приходилось отбивать любые атаки и не вестись на провокации со стороны атакующих.

Такие мероприятия проводятся регулярно, отметил командир 22-й отдельной бригады НГУ по охране дипломатических представительств и консульских учреждений полковник Виталий Стецик.