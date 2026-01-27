В центре Баку в четырехэтажном объекте произошел пожар

В Наримановском районе Баку, на улице Ахмеда Раджабли, в одном из объектов произошел пожар.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар возник в мансардной части четырехэтажного объекта общей площадью 560 кв. м, занимающегося продажей отопительных систем. Из-за ветреной погоды существовал высокий риск распространения огня.

Благодаря принятым пожарными неотложным и необходимым мерам возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки, не допустив его распространения на другие этажи и на расположенные рядом объекты.

В результате пожара на площади 80 кв. м сгорели горючие конструкции мансарды и сантехнические товары, размещенные на стеллажах.

Основная часть объекта, а также прилегающие строения были защищены от огня.

Пострадавших нет.