    Происшествия
    • 27 января, 2026
    • 08:46
    В центре Баку в четырехэтажном объекте произошел пожар

    В Наримановском районе Баку, на улице Ахмеда Раджабли, в одном из объектов произошел пожар.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

    При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар возник в мансардной части четырехэтажного объекта общей площадью 560 кв. м, занимающегося продажей отопительных систем. Из-за ветреной погоды существовал высокий риск распространения огня.

    Благодаря принятым пожарными неотложным и необходимым мерам возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки, не допустив его распространения на другие этажи и на расположенные рядом объекты.

    В результате пожара на площади 80 кв. м сгорели горючие конструкции мансарды и сантехнические товары, размещенные на стеллажах.

    Основная часть объекта, а также прилегающие строения были защищены от огня.

    Пострадавших нет.

