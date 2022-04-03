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В центре Баку произошел взрыв, есть погибший и раненые

В центре Баку произошел взрыв, есть погибший и раненые В центре Баку напротив клуба Room произошел мощнейший взрыв.
Происшествия
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3 апреля 2022 г. 03:40
В центре Баку произошел взрыв, есть погибший и раненые

Мощный взрыв произошел в центре Баку, есть погибший и раненые

Сотрудник Report на месте происшествия сообщил, что инцидент зафиксирован в ночном клубе по адресу Тарлана Алиярбекова, 13а Сабаильского района.

В результате взрыва пострадали несколько человек, есть погибший. В результате были разрушены и нанесены серьезные повреждения объектам и автомобилям. Взрыв привел к пожару.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, МЧС и скорая помощь.

03:07

В центре столицы произошел сильный взрыв.

Об этом Report сообщили очевидцы.

По предварительной информации, инцидент зафиксирован на улице Низами. В результате взрыва пострадали несколько человек.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, МЧС и скорая помощь.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda gecə klubunda güclü partlayış olub, ölən və xəsarət alanlar var

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