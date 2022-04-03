В центре Баку произошел взрыв, есть погибший и раненые

Мощный взрыв произошел в центре Баку, есть погибший и раненые
Сотрудник Report на месте происшествия сообщил, что инцидент зафиксирован в ночном клубе по адресу Тарлана Алиярбекова, 13а Сабаильского района.
В результате взрыва пострадали несколько человек, есть погибший. В результате были разрушены и нанесены серьезные повреждения объектам и автомобилям. Взрыв привел к пожару.
На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, МЧС и скорая помощь.
В центре столицы произошел сильный взрыв.
Об этом Report сообщили очевидцы.
По предварительной информации, инцидент зафиксирован на улице Низами. В результате взрыва пострадали несколько человек.
На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, МЧС и скорая помощь.