​В центре Баку нарушитель карантина изрезал себя лезвием

В столице совершена попытка суицида.
Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Сабаильском районе.
Вблизи станции метро "Сахиль" Шахрияр Гасанов Шахин оглу 1991 года рождения попытался перейти полицейский пост и не подчинился требованию полицейских остановиться, нарушив таким образом правила карантина.
Чтобы избежать ответственности, Ш.Гасанов достал лезвие, которое имел при себе, и начал резать себя.
Сотрудники полиции отвезли раненого в больницу. Врачи обнаружили у Ш.Гасанова многочисленные раны в области шеи и живота.
Рамин Шахбазов