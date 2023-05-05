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В Центральном ботаническом саду построят амфитеатр

В Центральном ботаническом саду построят амфитеатр В Центральном ботаническом саду подразумевается строительство амфитеатра.
Происшествия
5 мая 2023 г. 14:06
В Центральном ботаническом саду построят амфитеатр

В Центральном ботаническом саду подразумевается строительство амфитеатра.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела Исполнительной власти города Баку Эльмин Иманов.

По его словам, строительство каких-либо объектов общественного питания на территории не предусмотрено: "В рамках масштабных работ по реконструкции на основании утвержденного проекта в парке создается обширный зеленый покров, увеличивается число деревьев. Также на территории будет построена игровая площадка для детей. В рамках проводимых работ в Центральном ботаническом саду будет создано озеро".

Начальник отдела сказал, что на территории работают ученые и специалисты: "В Ботаническом саду будет большая оранжерея. В одной из оранжерей будут выращиваться тропические растения, а в другой - субтропические".

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Nəbatat Bağında amfiteatr inşa olunacaq, göl yaradılacaq

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