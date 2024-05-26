Помилованный афганец: Я хотел бы получить азербайджанское гражданство

Гражданин Афганистана Хабиби Абдуллматин, вышедший сегодня на свободу в рамках распоряжения о помиловании, выразил желание остаться в Азербайджане.

Гражданин Афганистана Хабиби Абдуллматин, вышедший сегодня на свободу в рамках распоряжения о помиловании, выразил желание остаться в Азербайджане.

Как сообщает Report, гражданин Афганистана поблагодарил президента Ильхама Алиева за помилование.

”Мы были арестованы втроем, теперь двое из нас освобождены. Я хотел бы получить гражданство и жить в Азербайджане”, - добавил он.

Распоряжение президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное 25 мая, исполняется сегодня в учреждении по отбыванию наказания №16 Пенитенциарной службы Министерства юстиции. Сегодня из этого учреждения освобождены три человека. Все трое являются иностранными гражданами, двое из них из Афганистана, а один - из России.

Согласно распоряжению, 63 человека освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы, еще 52 осужденным вдвое сокращен срок неотбытой части наказания.

Всего в числе помилованных восемь иностранных граждан.