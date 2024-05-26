О нас

Помилованный афганец: Я хотел бы получить азербайджанское гражданство

Помилованный афганец: Я хотел бы получить азербайджанское гражданство Гражданин Афганистана Хабиби Абдуллматин, вышедший сегодня на свободу в рамках распоряжения о помиловании, выразил желание остаться в Азербайджане.
Происшествия
26 мая 2024 г. 12:16
Помилованный афганец: Я хотел бы получить азербайджанское гражданство

Гражданин Афганистана Хабиби Абдуллматин, вышедший сегодня на свободу в рамках распоряжения о помиловании, выразил желание остаться в Азербайджане.

Как сообщает Report, гражданин Афганистана поблагодарил президента Ильхама Алиева за помилование.

”Мы были арестованы втроем, теперь двое из нас освобождены. Я хотел бы получить гражданство и жить в Азербайджане”, - добавил он.

Распоряжение президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное 25 мая, исполняется сегодня в учреждении по отбыванию наказания №16 Пенитенциарной службы Министерства юстиции. Сегодня из этого учреждения освобождены три человека. Все трое являются иностранными гражданами, двое из них из Афганистана, а один - из России.

Согласно распоряжению, 63 человека освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы, еще 52 осужденным вдвое сокращен срок неотбытой части наказания.

Всего в числе помилованных восемь иностранных граждан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əfv olunan əfqanıstanlı: Azərbaycanda vətəndaşlıq almaq istəyirəm

Экслюзивные новости

Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
24 мая 2024 г. 20:46
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
24 мая 2024 г. 17:45
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
23 мая 2024 г. 13:19
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
22 мая 2024 г. 17:18
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
22 мая 2024 г. 12:37
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi