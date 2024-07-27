Названо количество оружия и боеприпасов, обнаруженных на освобожденных территориях за неделю

Названо количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных территориях в период с 19 по 26 июля.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство внутренних дел.

В Ханкенди обнаружено 24 автомата, 1 пулемет, 9 винтовок, 28 гранат, 441 снаряд, 3118 патронов различного калибра и другие боеприпасы, в Шуше - 1 пулемет, 50 гранат, 7 взрывателей, 3 снаряда и 320 патронов различного калибра.

В результате проведенных мероприятий на территории Ходжалы обнаружено и изъято 8 автоматов, 3 винтовки, 64 снаряда, 121 граната, 11 магазинов для патронов, 30 самодельных взрывных устройств, 20 капсюлей-детонаторов, 1040 патронов различного калибра и другие боеприпасы, в Кяльбаджаре - 1 автомат, 3 магазина для патронов и 59 патронов.