В результате проведенной МВД операции из оборота изъято 70 кг наркотиков

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) в ходе операции изъяли из оборота 70 кг наркотических средств.

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) в ходе операции изъяли из оборота 70 кг наркотических средств.

Как сообщили Report в МВД, в ходе операции были задержаны ранее судимый Бахлул Исмаилов, Роял Алиев, Хаял Алыев, Самир Агаев и Али Мамедли, занимавшиеся незаконным оборотом наркотических средств.

У задержанных в общей сложности изъято 70 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, героина, метамфетамина, 3565 таблеток метадона, а также банковские карты, которые использовались для получения денежных средств при онлайн-продаже наркотиков.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.