Акт об амнистии применен к трем иностранцам в пенитенциарном учреждения №16

Распоряжение президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное 25 мая, исполняется в учреждении по отбыванию наказания №16 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Как сообщает Report, из этого учреждения освобождены три человека.
Указано, что все трое являются иностранными гражданами, двое из них из Афганистана, а один - из России.
Согласно распоряжению, 63 человека освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы, еще 52 осужденным вдвое сокращен срок неотбытой части наказания.
Всего в числе помилованных восемь иностранных граждан.
ФОТО: Мухаммад Агаев