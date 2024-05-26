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Акт об амнистии применен к трем иностранцам в пенитенциарном учреждения №16

Акт об амнистии применен к трем иностранцам в пенитенциарном учреждения №16 Распоряжение президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное 25 мая, исполняется в учреждении по отбыванию наказания №16 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Происшествия
26 мая 2024 г. 10:43
Акт об амнистии применен к трем иностранцам в пенитенциарном учреждения №16

Распоряжение президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное 25 мая, исполняется в учреждении по отбыванию наказания №16 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как сообщает Report, из этого учреждения освобождены три человека.

Указано, что все трое являются иностранными гражданами, двое из них из Афганистана, а один - из России.

Согласно распоряжению, 63 человека освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы, еще 52 осужденным вдвое сокращен срок неотбытой части наказания.

Всего в числе помилованных восемь иностранных граждан.

ФОТО: Мухаммад Агаев

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