В Евлахе трое детей пострадали в результате ДТП

В Евлахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Евлахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-21011" врезался в грузовик, припаркованный на обочине дороги.

В результате происшествия от полученных травм скончалась Санаидова Бахар Мазахир гызы 1991 года рождения, находившаяся в автомобиле марки "ВАЗ".

Еще несколько человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть дети в возрасте 5, 6 и 7 лет. Пострадавшие госпитализированы.

По данному факту проводится расследование.