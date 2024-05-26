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В Евлахе трое детей пострадали в результате ДТП

В Евлахе трое детей пострадали в результате ДТП В Евлахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
26 мая 2024 г. 10:09
В Евлахе трое детей пострадали в результате ДТП

В Евлахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-21011" врезался в грузовик, припаркованный на обочине дороги.

В результате происшествия от полученных травм скончалась Санаидова Бахар Мазахир гызы 1991 года рождения, находившаяся в автомобиле марки "ВАЗ".

Еще несколько человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть дети в возрасте 5, 6 и 7 лет. Пострадавшие госпитализированы.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Yevlaxda avtomobil qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var 

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