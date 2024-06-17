Саутгейт о матче с Сербией: Нам пришлось немного пострадать

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией.

Как сообщает Report , 53-летний специалист на пресс-конференции отметил, что остался доволен "большей частью игры".

"Сборная Сербии — сильная команда. Нам пришлось немного пострадать, что, я думаю, действительно полезно для нас.

Я был действительно доволен большей частью игры, особенно в первом тайме. Мы хорошо владели мячом. Во втором тайме мы играли не совсем так, как нам нужно, но добиться победы и обеспечить результат, который у нас есть, действительно важно", - сказал Г.Саутгейт.

Напомним, что сборная Англии минимально обыграла Сербию в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы. Единственный гол в игре забил полузащитник англичан Джуд Беллингем на 13-й минуте.