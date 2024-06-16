Установлены личности пострадавших в ДТП в Евлахе

В Евлахе в результате столкновения двух автомобилей пострадали восемь человек, включая детей.

Установлены личности пострадавших в результате автомобильной аварии на дороге Халдан-Мингячевир в Евлахе.

Как сообщает западное бюро Report , в ДТП травмы получили М.Ахмедова, 1959 года рождения, Ш.Ахмедова (1991), Э.Ахмедова (2019), М.Ахмедова (2020), T.Ахмедова (1985), Н.Мамедли (2011), С.Агаев (1983) и Н.Садыгов (1984).

Расследование по факту продолжается.

14:23

В результате столкновения двух автомобилей в Евлахском районе пострадали восемь человек, включая детей.

Как сообщает западное бюро Report , инцидент произошел на участке дороги Халдан-Мингячевир.

Трое пострадавших детей, три женщины и двое мужчин были госпитализированы в Мингячевирскую городскую центральную больницу.

Один из пострадавших помещен в хирургическое отделение с тяжелыми челюстно-лицевыми травмами, состояние остальных оценивается как средней тяжести и удовлетворительное.

По факту ведется расследование.