О нас

Установлены личности пострадавших в ДТП в Евлахе 

Установлены личности пострадавших в ДТП в Евлахе  В Евлахе в результате столкновения двух автомобилей пострадали восемь человек, включая детей.
Происшествия
16 июня 2024 г. 14:56
Установлены личности пострадавших в ДТП в Евлахе 

Установлены личности пострадавших в результате автомобильной аварии на дороге Халдан-Мингячевир в Евлахе.

Как сообщает западное бюро Report, в ДТП травмы получили М.Ахмедова, 1959 года рождения, Ш.Ахмедова (1991), Э.Ахмедова (2019), М.Ахмедова (2020), T.Ахмедова (1985), Н.Мамедли (2011), С.Агаев (1983) и Н.Садыгов (1984).

Расследование по факту продолжается.

14:23

В результате столкновения двух автомобилей в Евлахском районе пострадали восемь человек, включая детей.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на участке дороги Халдан-Мингячевир.

Трое пострадавших детей, три женщины и двое мужчин были госпитализированы в Мингячевирскую городскую центральную больницу.

Один из пострадавших помещен в хирургическое отделение с тяжелыми челюстно-лицевыми травмами, состояние остальных оценивается как средней тяжести и удовлетворительное.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yevlaxda yol qəzasında xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB 

Экслюзивные новости

Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi