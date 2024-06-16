Установлены личности пострадавших в ДТП в Евлахе 

Установлены личности пострадавших в результате автомобильной аварии на дороге Халдан-Мингячевир в Евлахе.
Как сообщает западное бюро
Расследование по факту продолжается.
В результате столкновения двух автомобилей в Евлахском районе пострадали восемь человек, включая детей.
Как сообщает западное бюро
Трое пострадавших детей, три женщины и двое мужчин были госпитализированы в Мингячевирскую городскую центральную больницу.
Один из пострадавших помещен в хирургическое отделение с тяжелыми челюстно-лицевыми травмами, состояние остальных оценивается как средней тяжести и удовлетворительное.
По факту ведется расследование.