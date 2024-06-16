В Сумгайыте обнаружен снаряд РСЗО "Град".
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Согласно информации, в службу "112" ведомства поступила информация об обнаружении в 53-м квартале Сумгайыта боеприпаса. По вызову была задействована мобильная группа по разминированию Службы спасения особого риска.
Территория была оцеплена, совместно с сотрудниками правоохранительных органов приняты меры безопасности. При осмотре местности было установлено, что обнаруженный припас является 122-мм снарядом 9М22У для реактивной системы залпового огня "Град".
Сотрудники Службы вывезли снаряд с территории для дальнейшей утилизации.