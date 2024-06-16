В Гарадагском районе Баку столкнулись грузовики, пострадал один человек

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков в Гарадагском районе Баку пострадал один человек.

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков в Гарадагском районе Баку пострадал один человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" поступила информация о необходимости в помощи спасателей из-за возникшего ДТП.

По вызову были задействованы силы Службы спасения особого риска. При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что грузовик "Форд" столкнулся с припаркованным грузовиком "КамАЗ", в одном из автомобилей в зажатом состоянии оказался человек.

В результате мероприятий, проведенных спасателями, он был извлечен из деформированного автомобиля и передан по назначению.