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Распоряжение о помиловании исполнено в пенитенциарном учреждении №2, трое освобождены

Распоряжение о помиловании исполнено в пенитенциарном учреждении №2, трое освобождены Распоряжение ”О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом Ильхамом Алиевым, было исполнено в учреждении по отбыванию наказания №2 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Происшествия
26 мая 2024 г. 12:22
Распоряжение о помиловании исполнено в пенитенциарном учреждении №2, трое освобождены

Распоряжение ”О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом Ильхамом Алиевым, было исполнено в учреждении по отбыванию наказания №2 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как сообщает Report, в этом пенитенциарном учреждении распоряжение охватило восемь человек.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева и председатель правления Центра социальных исследований, председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Оруж представили троим заключенным справки об освобождении.

Напомним, что распоряжение о помиловании распространяется на 154 человек.

ФОТО: Вугар Ханларов

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