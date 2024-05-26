Распоряжение о помиловании исполнено в пенитенциарном учреждении №2, трое освобождены

Распоряжение ”О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом Ильхамом Алиевым, было исполнено в учреждении по отбыванию наказания №2 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Распоряжение ”О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом Ильхамом Алиевым, было исполнено в учреждении по отбыванию наказания №2 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как сообщает Report, в этом пенитенциарном учреждении распоряжение охватило восемь человек.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева и председатель правления Центра социальных исследований, председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Оруж представили троим заключенным справки об освобождении.

Напомним, что распоряжение о помиловании распространяется на 154 человек.



ФОТО: Вугар Ханларов