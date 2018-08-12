В Cальяне столкнулись два легковых автомобиля, 3 человека получили ранения

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 3 человека.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано на части автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через территорию села Шорсулу.

В результате столкновения автомобиля марки "Toyota" с другим автомобилем пострадали - житель Сальяна Манафов Мухаммед Ягуб оглы (1961), жители Гаджигабульского района Агарагимов Гасан Мамед оглы (1956) и Агарагимова Симузар Джани гызы (1957). Раненые помещены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.