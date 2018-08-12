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    В Cальяне столкнулись два легковых автомобиля, 3 человека получили ранения

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 3 человека.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано на части автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через территорию села Шорсулу.

    В результате столкновения автомобиля марки "Toyota" с другим автомобилем пострадали - житель Сальяна Манафов Мухаммед Ягуб оглы (1961), жители Гаджигабульского района Агарагимов Гасан Мамед оглы (1956) и Агарагимова Симузар Джани гызы (1957). Раненые помещены в Сальянскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

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