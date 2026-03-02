В Бузовне снесена незаконная постройка

В Баку снесена незаконная постройка.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), исполнительная власть Хазарского района обнаружила факт проведения незаконных строительных работ в поселке Бузовна Хазарского района физическим лицом Вазири Фикретом Надир оглу.

В связи с этим было направлено обращение в МЧС с целью принятия необходимых мер.

На основании обращения незаконно возведенное сооружение было снесено Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС при участии представителей Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной службы по имущественным вопросам и ИВ Хазарского района.