В Бузовне снесена незаконная постройка
Происшествия
- 02 марта, 2026
- 10:57
В Баку снесена незаконная постройка.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), исполнительная власть Хазарского района обнаружила факт проведения незаконных строительных работ в поселке Бузовна Хазарского района физическим лицом Вазири Фикретом Надир оглу.
В связи с этим было направлено обращение в МЧС с целью принятия необходимых мер.
На основании обращения незаконно возведенное сооружение было снесено Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС при участии представителей Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной службы по имущественным вопросам и ИВ Хазарского района.
