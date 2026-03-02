В Бузовне снесена незаконная постройка

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 02 марта, 2026
    • 10:57
    В Баку снесена незаконная постройка.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), исполнительная власть Хазарского района обнаружила факт проведения незаконных строительных работ в поселке Бузовна Хазарского района физическим лицом Вазири Фикретом Надир оглу.

    В связи с этим было направлено обращение в МЧС с целью принятия необходимых мер.

    На основании обращения незаконно возведенное сооружение было снесено Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС при участии представителей Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной службы по имущественным вопросам и ИВ Хазарского района.

