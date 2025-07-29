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Незаконно содержавшиеся в Бузовне животные переданы в зоопарк

Незаконно содержавшиеся в Бузовне животные переданы в зоопарк Незаконно содержавшиеся в Бузовне животные переданы в зоопарк
Происшествия
29 июля 2025 г. 15:31
Незаконно содержавшиеся в Бузовне животные переданы в зоопарк

В результате совместной операции экологических и правоохранительных органов в поселке Бузовна удалось пресечь незаконное содержание экзотических животных.

Как сообщает Report, на территории заведения The Farm, функционирующего как конноспортивный центр и ресторан, обнаружены 9 пятнистых оленей и обезьяна вида макака. Животные содержались с нарушением законодательства.

Операция была инициирована Общественным объединением IDEA при поддержке представителей МВД, Минэкологии, а также Агентства продовольственной безопасности.

Совместная группа провела срочные следственные мероприятия в заведении, где животные содержались в неприспособленных для их биологических потребностей условиях.

Ветеринарные специалисты Центра по уходу за животными IDEA и Бакинского зоологического парка незамедлительно провели медицинское обследование изъятых животных в клинических условиях. После первичной оценки состояния здоровья все спасенные животные были переданы в Бакинский зоологический парк, где им будут обеспечены надлежащие условия содержания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBuzovnada qanunsuz saxlanılan heyvanlar zooparka təhvil verilib

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