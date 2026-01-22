Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Бузовне 14-летний подросток умер от отравления угарным газом

    Происшествия
    • 22 января, 2026
    • 10:44
    В Бузовне 14-летний подросток умер от отравления угарным газом

    В поселке Бузовна Хазарского района 14-летний подросток скончался от отравления угарным газом.

    Как сообщает Report, житель поселка Насиров Али (2012 г.р.) скончался от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.

    По факту ведется расследование.

