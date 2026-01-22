Buzovnada 14 yaşlı yeniyetmə dəm qazından boğulub
Hadisə
- 22 yanvar, 2026
- 10:28
Buzovnada 14 yaşlı yeniyetmə dəm qazından boğulub.
"Report" xəbər verir ki, Xəzər rayonu Buzovna qəsəbə sakini, 2012-ci il təvəllüdlü Əli İsmayıl oğlu Nəsirov yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
