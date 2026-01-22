İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 22 yanvar, 2026
    • 10:28
    Buzovnada 14 yaşlı yeniyetmə dəm qazından boğulub

    Buzovnada 14 yaşlı yeniyetmə dəm qazından boğulub.

    "Report" xəbər verir ki, Xəzər rayonu Buzovna qəsəbə sakini, 2012-ci il təvəllüdlü Əli İsmayıl oğlu Nəsirov yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

    В Бузовне 14-летний подросток умер от отравления угарным газом

