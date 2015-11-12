​В бройлерной компании зафиксирован факт присвоения 25 тыс. манатов

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В ходе внутреннего аудита в ООО "Гёйчай бройлер" зафиксирован факт присвоения денежных средств на сумму 25 тыс. манатов.

Как сообщает Report, учредитель компании Самед Новрузов обратился с жалобой по этому поводу в Насиминскую районную прокуратуру.

С.Новрузов обвинил в присвоении принадлежащих компании денежных средств на сумму 25 тыс. манатов работавшего в ООО водителем-экспедитором с 2008 года по октябрь этого года жителя Евлахского района Бахчалы Бахчалыева 1980 г.р. и жителя города Шуша Эльчина Гусейнова 1983 г.р.

Расследование по данному факту продолжается.