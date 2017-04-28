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    В Бинагади из двух домов одинаковым способом украдено золото на сумму 24 тыс. манатов

    Сотрудниками правоохранительных органов ведется расследование

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку совершена кража из двух квартир.

    Как сообщает Report, из квартиры Алхана Мамедова 1954 г.р., проживающего в одном из домов по адресу улица А.Нахчывани, путем подбора ключа украдены золото и драгоценности на сумму 4 000 манатов.

    Аналогичное происшествие зарегистрировано в поселке Баладжары. Из квартиры Черкеза Магеррамова 1952 г.р., проживающего в одном из домов по улице Р.Исмаилова, тем же способом украдены золото и драгоценности на сумму 20 000 манатов.

    Сотрудниками правоохранительных органов ведется расследование по обоим фактам.

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