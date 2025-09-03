Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Билясуварском районе.

Как сообщает муганское бюро Report, жители села Узунтепе Джалилабадского района Гамидов Альван Шафи оглу (2002 г.р.), Ханвердиев Эльмин Шабан оглу (2002 г.р.) и Джафаров Насиб Бахадур оглу (2000 г.р.) были госпитализированы.

В настоящее время устанавливается личность погибшего.

Расследование по факту продолжается.

В Билясуварском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, авария произошла на участке автомагистрали Баку–Астара, проходящем через территорию района.

По предварительным данным, в результате столкновения двух легковых и одного грузового автомобилей один человек погиб, еще трое получили ранения.

Пострадавшие доставлены в Билясуварскую районную центральную больницу. Их личности устанавливаются.

По факту ведется расследование.