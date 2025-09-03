Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 03 сентября, 2025
    • 23:11
    Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

    Стали известны личности пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Билясуварском районе.

    Как сообщает муганское бюро Report, жители села Узунтепе Джалилабадского района Гамидов Альван Шафи оглу (2002 г.р.), Ханвердиев Эльмин Шабан оглу (2002 г.р.) и Джафаров Насиб Бахадур оглу (2000 г.р.) были госпитализированы.

    В настоящее время устанавливается личность погибшего.

    Расследование по факту продолжается.

    В Билясуварском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает Report, авария произошла на участке автомагистрали Баку–Астара, проходящем через территорию района.

    По предварительным данным, в результате столкновения двух легковых и одного грузового автомобилей один человек погиб, еще трое получили ранения.

    Пострадавшие доставлены в Билясуварскую районную центральную больницу. Их личности устанавливаются.

    По факту ведется расследование.

    ДТП Билясувар ранения Баку–Астара
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alan şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Последние новости

    23:45

    Число погибших при крушении фуникулера "Глория" в Лиссабоне возросло до 15 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:39

    Трамп пригласил Навроцкого на саммит G20 в 2026 году

    Другие страны
    23:21

    Зеленский допускает "корейский сценарий" для Украины с оговорками

    Другие страны
    23:11
    Фото

    Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    23:04

    В Джалилабадском районе вспыхнул пожар в жилом доме

    Другие
    23:04

    СМИ: США приостановили введение безвиза с Аргентиной

    Другие страны
    22:45

    ООН обсудила с США вопрос виз для делегации Палестины

    Другие страны
    22:29

    ООН: Не менее 21 тыс. детей стали инвалидами из-за действий Израиля в Газе

    Другие страны
    22:25

    В Нидерландах задержали подростка после серии взрывов в Амстердаме

    Другие страны
    Лента новостей