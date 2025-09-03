Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО
- 03 сентября, 2025
- 23:11
Стали известны личности пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Билясуварском районе.
Как сообщает муганское бюро Report, жители села Узунтепе Джалилабадского района Гамидов Альван Шафи оглу (2002 г.р.), Ханвердиев Эльмин Шабан оглу (2002 г.р.) и Джафаров Насиб Бахадур оглу (2000 г.р.) были госпитализированы.
В настоящее время устанавливается личность погибшего.
Расследование по факту продолжается.
В Билясуварском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Report, авария произошла на участке автомагистрали Баку–Астара, проходящем через территорию района.
По предварительным данным, в результате столкновения двух легковых и одного грузового автомобилей один человек погиб, еще трое получили ранения.
Пострадавшие доставлены в Билясуварскую районную центральную больницу. Их личности устанавливаются.
По факту ведется расследование.