    Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alan şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 03 sentyabr, 2025
    • 23:09
    Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alan şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alan şəxslərin kimliyi məlum olub.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, onlar Cəlilabad rayonunun Uzuntəpə kəndinin sakinləri; - 2002-ci il təvəllüdlü Həmidov Əlvan Şəfi oğlu, 2002-ci təvəllüdlü Xanverdiyev Elmin Şaban oğlu və 2000-ci il təvəllüdlü Cəfərov Nəsib Bahadur oğludur.

    Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hazırda ölən şəxsin kimliyi dəqiqləşdirilir. 

    Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    Biləsuvar rayonunda ağır yol qəzası baş verib. 

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı-Astara magistral yolunun Biləsuvar rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, iki minik və bir yük avtomobilinin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb, daha üç nəfər xəsarət alıb.

    Yaralılar Biləsuvar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Onların şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir. 

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

