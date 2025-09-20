В Билясуварском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован на территории города Биласувар.

Так, мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. В результате происшествия погиб водитель мотоцикла - житель Биласуварa 1992 года рождения Тамерлан Тагиев.

По факту ведется расследование.