    В Билясуварском районе произошло ДТП со смертельным исходом

    Происшествия
    • 20 сентября, 2025
    • 20:21
    В Билясуварском районе произошло ДТП со смертельным исходом

    В Билясуварском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как передает Report, инцидент был зафиксирован на территории города Биласувар.

    Так, мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. В результате происшествия погиб водитель мотоцикла - житель Биласуварa 1992 года рождения Тамерлан Тагиев.

    По факту ведется расследование.

    Biləsuvarda yol qəzasında motosikletçi ölüb

