В Билясуварском районе произошло ДТП со смертельным исходом
Происшествия
- 20 сентября, 2025
- 20:21
В Билясуварском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Report, инцидент был зафиксирован на территории города Биласувар.
Так, мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. В результате происшествия погиб водитель мотоцикла - житель Биласуварa 1992 года рождения Тамерлан Тагиев.
По факту ведется расследование.
