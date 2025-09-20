Biləsuvarda yol qəzasında motosikletçi ölüb
Hadisə
- 20 sentyabr, 2025
- 20:12
Biləsuvar rayonunda ağır yol qəzası baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Biləsuvar şəhəri ərazisində qeydə alınıb.
Qəza zamanı motosikletlə minik avtomobili toqquşub. Hadisə nəticəsində mostosikletin sürücüsü Biləsuvar şəhər sakini, 1992-ci il təvəllüdlü Tamerlan Tağıyev ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
