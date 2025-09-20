İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Biləsuvarda yol qəzasında motosikletçi ölüb

    Hadisə
    • 20 sentyabr, 2025
    • 20:12
    Biləsuvarda yol qəzasında motosikletçi ölüb

    Biləsuvar rayonunda ağır yol qəzası baş verib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Biləsuvar şəhəri ərazisində qeydə alınıb.

    Qəza zamanı motosikletlə minik avtomobili toqquşub. Hadisə nəticəsində mostosikletin sürücüsü Biləsuvar şəhər sakini, 1992-ci il təvəllüdlü Tamerlan Tağıyev ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Biləsuvar Yol qəzası Motosiklet
    В Билясуварском районе произошло ДТП со смертельным исходом

    Son xəbərlər

    21:02

    Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatının finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    20:59
    Video

    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında ruandalı həmkarı ilə görüşündən paylaşım edib

    Xarici siyasət
    20:55
    Foto

    Badminton Federasiyasının rəsmisi MDB Oyunlarına qatılacaq idmançıların hazırlıq prosesini izləyib

    Fərdi
    20:54

    Haaqada etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qaz və su şırnaqlarından istifadə edilib

    Digər
    20:30

    Demokratlar Trampla görüş tələb ediblər

    Digər ölkələr
    20:29
    Foto

    "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinin ikinci günündən - FOTOREPORTAJ

    Formula 1
    20:26
    Foto

    Xankəndidə Uşaq İncəsənət Festivalı qaliblərinin konserti keçirilib

    İncəsənət
    20:20
    Foto

    Xankəndidə ilk Şəhər Günü geniş konsert proqramı və atəşfəşanlıqla başa çatıb

    Mədəniyyət siyasəti
    20:14

    KİV: Tramp Suriya Prezidenti və Ukrayna lideri ilə görüşməyi planlaşdırır

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti