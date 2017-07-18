В Билясуваре женщина пыталась покончить с собой, выпив лекарство

Билясувар. 18 июля. REPORT.AZ/ В селе Аскерабад Билясуварского района произошла попытка самоубийства. Как сообщает аранское бюро Report, жительница села, С.Керимова 1972 г.р., совершила попытку самоубийства, приняв большое количество лекарственных средств.

Женщина в тяжелом состоянии на карете скорой помощи была доставлена в Билясуварскую районную центральную больницу. В больнице женщине была оказана первая медицинская помощь, промыт желудок. В настоящее время ее состояние оценивается как средней тяжести. Причины происшествия пока не известны.

По словам близких, Сабина Керимова выпила около 6 таблеток иранского производства.

По факту ведется расследование.