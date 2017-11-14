В Билясуваре женщина умерла от удара током - ДОПОЛНЕНО

Первая новость опубликована в 22:11

Билясувар. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Билясуваре женщина умерла от удара током.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы в районе села Агайры.

Так, 25-летняя Салатын Эйнулла гызы Миришова скончалась от удара током. Ее тело для обследования было направлено в Билясуварское районное отделение объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов.

По факту ведется следствие.