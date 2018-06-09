В Билясуваре задержана известная гадалка - ФОТО

Билясувар. 9 июня. REPORT.AZ/В Билясуварском районе задержана женщина, присваивающая деньги и драгоценности граждан в обмен на гадание.

Как сообщает аранское бюро Report, Елена Павловна Калашникова была задержана в ходе розыскных работ, проведенных на основе обращений жителей Билясуварского района в отделение полиции.

Во время следствия стало известно, что представлявшаяся Эмилией мошенница в различное время совершила аналогичные преступные деяния в Астаринском, Ширванском, Сабирабадском и Хачмазском районах и в Баку, присвоила мошенническим путем деньги и драгоценности людей. В предварительных показаниях Е.Калашникова признала совершение преступных действий.

Отметим, что задержанная ранее отбыла 9 лет заключения по обвинению в мошенничестве и грабеже.

Как сообщили местному бюро Report в Билясуварском РОП, пострадавших от аналогичных деяний Е.Калашниковой просят обратиться в "кол-центр" МВД – 102.