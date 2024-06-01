В Билясуваре задержан наркокурьер с крупной партией наркотиков

В Билясуваре задержан наркокурьер с крупной партией наркотических средств.

В Билясуваре задержан наркокурьер с крупной партией наркотических средств.

Об этом Report сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

"Сотрудники полиции в рамках оперативных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали подозреваемого Бахмана Ахмедова. В ходе обыска у задержанного было изъято более 7 кг героина, опиума, гашиша и марихуаны, а также 118 таблеток метадона", - сообщили в МВД.

Правоохранители установили, что Ахмедов приобрел наркотики у некоего гражданина Ирана с целью дальнейшего сбыта в Азербайджане.

Расследование продолжается.