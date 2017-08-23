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    В Билясуваре задержан грабитель - ФОТО

    По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается© Report.az

    Билясувар. 23 августа. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Билясуварского района задержан грабивший квартиры и магазины мужчина.

    Как сообщает аранское бюро Report, в ходе следствия выяснилось, что местный житель Фарид Ализаде в различное время украл из дома своего дяди в селе Насимикенд плазменный телевизор, а из ювелирного магазина серебряные украшения стоимостью около 4000 манатов.

    В своих показаниях задержанный признался в содеянном и заявил, что продал украденное по заниженной цене.

    В результате проведенных розыскных мероприятий удалось установить, что серебряные изделия были проданы в одном из магазинов в Баку. Украденные изделия были возвращены владельцу.

    По факту в отделении полиции Билясуварского района возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

    Отметим, что Фарид Ализаде и ранее отбывал наказание за кражу. 

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